Конференция проходит в городе 22 и 23 марта

В Кострому приехали лучшие хирурги-онкологи.Конференция проходит в городе на базе диспансера 22 и 23 марта. В ней принимают участие порядка 40 врачей. В течение двух дней они будут не только обсуждать передовые методы лечения, но и наблюдать за их применением на мастер-классах в режиме прямого эфира.Также костромские врачи сделают эндоскопическую операцию на пищеводе. Впервые хирурги провели её в регионе всего 1,5 года назад. Методика позволяет уменьшить травматичность хирургического вмешательства и сократить срок реабилитации в два раза.