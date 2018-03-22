По версии следствия, в январе 2017 года она была принята на работу на должность продавца-бармена в торговое заведение города.

В Коврове перед судом предстанет 27-летняя воровка. По версии следствия, в январе 2017 года она была принята на работу на должность продавца-бармена в торговое заведение города. В один из рабочих дней девушка похитила из кассы денежные средства в сумме более 11 тысяч рублей. Затем в сентябре она украла системный блок и компьютерный монитор у своих родственников. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Похищенные вещи фигурантка сдала в ломбард под залог.Ковровчанка признала свою вину полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.