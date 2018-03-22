В Париже начались столкновения между полицией и участниками массовых демонстраций. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

В Париже начались столкновения между полицией и участниками массовых демонстраций, приуроченных к общенациональной забастовке.Как сообщает "Интерфакс", возле Восточного вокзала молодые люди бросали камни в витрины. Стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ.Сегодня во многих городах Франции проходят забастовки госслужащих, железнодорожников и сотрудников аэропортов. Они выступают против реформ в экономической и социальной сфере, которые, по их мнению, ухудшают положение сотрудников госсектора.По всех стране запланировано более 140 крупных акций протеста. Одна из самых крупных пройдет на площади Бастилии в Париже. Ожидается, что туда придут около 25 тысяч человек.