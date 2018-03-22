Более2 тыс. компаний Центрального федерального округавыбрали пакет «Будь в плюсе» от «Ростелекома», из них 146 – во Владимирской области. Предложение, рассчитанное на сегмент малого и ..

Более2 тыс. компаний Центрального федерального округавыбрали пакет «Будь в плюсе» от «Ростелекома», из них 146 – во Владимирской области. Предложение, рассчитанное на сегмент малого и среднего бизнеса, включаетдоступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и один из цифровых сервисов: «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение для бизнеса»,«Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение» и «СМС Реклама».Основное преимущество решения «Будь в плюсе»– возможность выбора только необходимых сервисов одним пакетом с оплатой по единому счёту. Это позволяет компании экономить средства и время. Кроме того, «Ростелеком» поддерживает электронный документооборот, что даёт возможностьоперативноподписывать и обмениваться юридически значимыми документами, быстро проводить расчеты.Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом:«Для каждого сегмента мы готовим предложения, оптимизированные по цене и качеству.Например, самые востребованные услуги среди малого и среднего бизнеса были собраны в пакет «Будь в плюсе». И всего за пять месяцев им воспользовались более двух тысяч компаний в ЦФО. Это очень показательно: один из самыхсложных клиентских сегментов проголосовал рублём за «Ростелеком». Клиенты экономят время и деньги, получая сервис самого высокого уровня».Сервис «Управляемый Wi-Fi» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет,с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ. Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления наприветственной странице.«Интерактивное телевидение для бизнеса»– это современное цифровое ТВ с возможностью паузы, записи, заказа фильмов и других сервисов.С помощью интерактивного телевидения от «Ростелекома»можно организовать досуг клиентов гостиниц, кафе и салонов красоты.«Видеонаблюдение» от «Ростелекома»– один из передовых сервисов удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он объединяет территориально-распределенные камеры в одну систему и позволяет управлять видеоархивом. Это обеспечивает высокие стандарты безопасности при минимальных затратах со стороны клиента. При этом для создания системы клиенту не потребуется приобретать оборудование – IP-камеры и место для архива в «облаке» предоставит «Ростелеком». Сервис поможет контролировать работу сотрудников, расследовать инциденты, анализировать клиентский трафик и многое другое.«Виртуальная АТС»поможет организовать многоканальный телефонный номер по всей России. Возможности «умной» телефонии заключаются в распределении входящих вызовов, переадресации звонков на свободных менеджеров, записи разговоров с клиентом и многое другое.Услуга «СМС Реклама» позволяет самостоятельно организовать информационную рассылку SMSчерез удобныйWEB-интерфейс (sms.rt.ru). Тонкая настройка параметров SMS-рассылок обеспечивает контакт с потенциальным потребителем, который обходится в разы дешевле использования других рекламных инструментов.Ознакомиться с наполнением пакета «Будь в плюсе» и получить другую информацию об услугах компании для корпоративных клиентов можно на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-72-79.