По предварительным данным, вечером 20 марта мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит несовершеннолетними.
В Покрове начата проверка по факту избиения 13-летнего подростка-инвалида.
По предварительным данным, вечером 20 марта мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит несовершеннолетними. О случившемся вечером того же дня в полицию сообщила бабушка школьника.
В рамках проверки были установлены все участники инцидента.
Следственным управлением СК России получены данные о состоянии здоровья пострадавшего ребенка. Мальчик находится в стационаре областной клинической больницы, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, профильными специалистами ОДКБ контролируется его состояние.
Учитывая обстоятельства, при которых пострадал ребенок, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета.
Следствие СК России намерено детально разобраться в произошедшем, принять объективное процессуальное решение и провести комплекс профилактических мероприятий.