По предварительным данным, вечером 20 марта мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит несовершеннолетними.

В Покрове начата проверка по факту избиения 13-летнего подростка-инвалида.По предварительным данным, вечером 20 марта мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит несовершеннолетними. О случившемся вечером того же дня в полицию сообщила бабушка школьника.В рамках проверки были установлены все участники инцидента.Следственным управлением СК России получены данные о состоянии здоровья пострадавшего ребенка. Мальчик находится в стационаре областной клинической больницы, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, профильными специалистами ОДКБ контролируется его состояние.Учитывая обстоятельства, при которых пострадал ребенок, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета.Следствие СК России намерено детально разобраться в произошедшем, принять объективное процессуальное решение и провести комплекс профилактических мероприятий.