× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-v-rossii-otzyvayut-na-remont-srazu-neskolko-modelej-audi.html" target="_blank">В России отзывают на ремонт сразу несколько моделей Audi</a> - Компания Audi обнаружила в отдельных автомобилях дефект, который связан с системой экстренного оповещения. К счастью, по количеству машин отзывная кампания оказалась не слишком масштабной.