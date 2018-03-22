Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что россияне недовольны системой страховой медицины в России, которая оказалась неэффективной. Спикер предложила сделать процедуру добровольной, а средства на лечение граждан направлять напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что россияненедовольны системой страховой медицины в России, которая оказаласьнеэффективной. Спикер предложила сделать процедуру добровольной, а средствана лечение граждан направлять напрямую из федеральногои регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинскогострахования."Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая,что никакая она не страховая", – сообщила Матвиенко, выступая на заседаниинаучно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в посланиипрезидента. "Давайте мы поинтересуемся, сколько средства граждан мы отдаемв ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто"прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки,которые перекачивают средства в медучреждения", – добавила парламентарий.По мнению спикера, качество оказываемыхмедицинских услуг страховые компании не контролируют, сообщает РИА Новости. "Пустьсистема страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет,находится в частных страховых компаниях", – сказала чиновница. Также она обратилась к комитету Совфеда по соцполитике с предложением изучитьэтот вопрос. "Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямуюденьги перечислять из федерального, регионального бюджета. Всепо-честному, все прозрачно", – резюмировала сенатор.Более того, Матвиенко посоветовала коллегам ориентироваться на успешный опытзарубежных стран в данном вопросе. По словам политика, бюджетные средствауходят в большей степени на "красивые здания у отделения ПФР, ФОМС,ФСС, ЦБ".