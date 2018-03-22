Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что россияне
недовольны системой страховой медицины в России, которая оказалась
неэффективной. Спикер предложила сделать процедуру добровольной, а средства
на лечение граждан направлять напрямую из федерального
и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского
страхования.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что россияне
недовольны системой страховой медицины в России, которая оказалась
неэффективной. Спикер предложила сделать процедуру добровольной, а средства
на лечение граждан направлять напрямую из федерального
и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского
страхования.
"Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая,
что никакая она не страховая", – сообщила Матвиенко, выступая на заседании
научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании
президента. "Давайте мы поинтересуемся, сколько средства граждан мы отдаем
в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто
"прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки,
которые перекачивают средства в медучреждения", – добавила парламентарий.
По мнению спикера, качество оказываемых
медицинских услуг страховые компании не контролируют, сообщает РИА Новости. "Пусть
система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет,
находится в частных страховых компаниях", – сказала чиновница. Также она обратилась к комитету Совфеда по соцполитике с предложением изучить
этот вопрос. "Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую
деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все
по-честному, все прозрачно", – резюмировала сенатор.
Более того, Матвиенко посоветовала коллегам ориентироваться на успешный опыт
зарубежных стран в данном вопросе. По словам политика, бюджетные средства
уходят в большей степени на "красивые здания у отделения ПФР, ФОМС,
ФСС, ЦБ".