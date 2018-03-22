Основные задачи операции – розыск и задержание лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести...

В Москве с 14 по 15 марта 2018 года проходила ежегодная межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск». Активное участие в мероприятии приняли представители различных служб ведомства: уголовного розыска, ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, а также подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.Основные задачи операции – розыск и задержание лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали 330 разыскиваемых граждан, в том числе 165 человек, которые числились в розыске подразделений города за совершение различных преступлений. Также были задержаны 63 человека, разыскиваемые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.Сотрудниками полиции установлено местонахождение 49 лиц, пропавших без вести.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве