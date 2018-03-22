В Москве после масштабной реконструкции открылся один из старейших рынков столицы - Велозаводский. Торговые ряды теперь разделены на тематические зоны, где можно купить все - от фермерских овощей до свежеиспеченного хлеба.

В Москве после масштабной реконструкции открылся один из старейших рынков столицы — Велозаводский. Торговые ряды теперь разделены на тематические зоны, где можно купить все — от фермерских овощей до свежеиспеченного хлеба. Место найдется и для дачников, готовых продавать продукты с приусадебного участка. Кроме того, на рынке заработал особый рыбный кластер.Этого события ждали не только местные жители, предприниматели, работавшие на Велозаводском рынке, воспринимают этот день как праздник. Говорят, что после реконструкции здание не узнать.Татьяна Козлова угощает домашним творогом и рассказывает, что ее телефон просто разрывался от звонков постоянных покупателей, которые привыкли к свежим молочным продуктам.Реконструкция длилась ровно год. Стало светлее и уютнее, больше 370 торговых точек, парковка на 150 мест, а также стоянка для грузового транспорта."Появились современные системы кондиционирования, новые складские помещения, были созданы все условия, соответствующие современным стандартам, по хранению продуктов питания", — рассказывает Леонид Борда Мартинес, генеральный директор Велозаводского рынка.Главное нововведение — это современные прилавки, под которыми оборудованы холодильники для товара. Особенно это удобно для продавцов овощей, фруктов и ягод.- Обычно товар в общем холодильнике хранился, а сейчас у всех собственный холодильник. Очень приятно, товар не испортится.Особая гордость — рыбная секция. Тунец, камчатский краб, устрицы, гребешки — на вкус любого гурмана. В честь открытия рынка на этой неделе бесплатные дегустации будут проходить каждый день до 29 марта.