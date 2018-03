В Москве открывается выставка Лучшие фотографии России (Best of Russia). Масштабный проект стартовал в 2007 году. Каждый год жюри выбирало победителей. И вот теперь лучшие снимки минувшего десятилетия представлены в Центре современного искусства на Курской.

В Москве открывается выставка "Лучшие фотографии России" (Best of Russia). Масштабный проект стартовал в 2007 году. За это время в нем приняли участие тысячи авторов — профессиональных фотографов и любителей. Каждый год жюри выбирало победителей. И вот теперь лучшие снимки минувшего десятилетия представлены в Центре современного искусства на Курской.Одна из лучших фотографий 2013 года. Кирилл Умрихин сделал ее в Сочи, за год до Олимпиады. Часовая фотовыдержка зафиксировала вращение Земли на фоне звездного неба."Я являюсь фотографом "Розы Хутор". И у нас есть возможность ночевать в горах. А в горах небо, которое просто невероятно красивое", — рассказывает фотограф Кирилл Умрихин.Люди, события и повседневная жизнь. Юбилейной выставкой "Винзавод" завершает многолетний проект. Из 300 тысяч снимков отобрали самые яркие — по 10 на каждый год.На выставке представлена своего рода летопись последнего десятилетия. В 100 лучших снимках запечатлена жизнь целой страны и личные истории: "Бурановские бабушки" переходят дорогу в деревне — отсылка к культовой фотографии Beatles; исторический старт — первый запуск с космодрома "Восточный"; много портретов — в них и жизненный опыт, и искренние эмоции."Фотография отражает жизнь страны. И прям видно, что где-то доминирует тема спорта, где-то отражены наши победы в разных ипостасях, где-то появляется тема доброты, благотворительности, заботы", — говорит Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ.В масштабном проекте приняли участие десятки тысяч авторов, самому младшему из которых всего 6 лет, а самому старшему — 92 года. Фотографы абсолютно разные: из мегаполисов и маленьких городов, профессионалы и любители."Наверное, единственное, что может их всех объединять, это любовь к фотографии, любовь к стране и желание показать все самое интересное, что происходит в нашей стране и самое сложное, самое радостное, самое красивое", — считает Лина Краснянская, руководитель проекта Best of Russia.Лучшие снимки последнего десятилетия можно увидеть до середины мая.