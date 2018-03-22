Злоумышленник, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства, однако провизор успела заблокировать кассу и убежать в подсобное помещение...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемого в разбойном нападении в одной из столичных аптек», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от провизора одной из столичных аптек о разбойном нападении. Потерпевшая рассказала, что в помещение аптеки, расположенной на Краснобогатырской улице, вошел неизвестный. Угрожая предметом похожим на пистолет, злоумышленник потребовал передать ему денежные средства, однако провизор успела заблокировать кассу и убежать в подсобное помещение. Нападавший скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73