По словам заявителя, из коллекции игрушечных машин, которая хранится в его квартире на Люблинской улице, похищено 60 экземпляров...

На юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали молодого человека по подозрению в краже коллекционных игрушечных машин.В дежурную часть отдела полиции Марьино обратился 45-летний коллекционер. По словам заявителя, из его коллекции, которая хранится в его квартире на Люблинской улице и насчитывает 3 тысячи экземпляров, похищено 60 машинок. Общая стоимость ущерба составила 86 тысяч рублей.В ходе проверки информации полицейскими установлена причастность к данному противоправному деянию 18-летнего пасынка заявителя, проживающего совместно с потерпевшим.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18