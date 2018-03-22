У молодого человека обнаружено 55 свертков с веществом коричневого цвета неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы на Ленинском проспекте в ходе патрулирования задержали 20-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.У задержанного было обнаружено 55 свертков с веществом коричневого цвета неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – гашишем, весом около 100 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта посредством закладок на территории округа.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Ранее в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотического средства.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93