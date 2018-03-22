Злоумышленница представила главному менеджеру банка подложную справку о заработной плате и иных доходах, намереваясь после получения кредита не возвращать денежные средства...

Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, подозреваемую в попытке мошенничества в сфере кредитования.В ОМВД России по району Кунцево обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что жительница столицы собиралась взять кредит в размере 500 тысяч рублей. Она представила главному менеджеру необходимые документы для кредитного досье, однако справка о доходах вызвала у работника банка сомнение в подлинности. Проведенной службой безопасности банка проверкой установлено, что женщина не работает в компании, указанной в справке.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Кунцево в день получения кредита в помещении банка задержана подозреваемая – 53-летняя неработающая москвичка.Установлено, что женщина, зная, что не является платежеспособным лицом, представила главному менеджеру банка подложную справку о заработной плате и иных доходах, намереваясь после получения кредита не возвращать денежные средства.Отделением дознания ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39