Девочка в розовом стала хитом в сети. Видео, где ребенок демонстрирует угрожающие жесты губернаторы Московской области Андрею Воробьеву, продолжает набирать популярность.

"Девочка в розовом" стала хитом в сети. Видео, гдеребенок демонстрирует угрожающие жесты губернаторы Московской области АндреюВоробьеву, продолжает набирать популярность.Изображающая из себя героиню боевика девочка затесалась втолпу жителей Волоколамска, которые встретились накануне с Воробьевым.Губернатор приехал в подмосковный город, отреагировав на сообщения оботравлении 50 детей. Предполагалось, что причиной ЧП стал газ с местной свалки"Ядрово", закрытия которой много лет требуют местные жители.Ролик с "девочкой в розовом" вызвал бурную реакциюпользователей. Некоторые комментаторы предложили выдвинуть малышку вгубернаторы Подмосковья. "Жестсмерти", продемонстрированный героиней видео, становится мемом: по мнениюкомментаторов, им можно иллюстрировать все что угодно – даже возможнуюблокировку Telegram.Стихийную акцию протеста, возникшую после инцидента, посетили глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. В его случае одними жестами необошлось: недовольные местные жители его освистали и ударили по голове.21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамскаобратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковныйминздрав занялся выяснением обстоятельств инцидента – но не стал связыватьплохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне "Ядрово".Воробьев на встрече с жителями признал, что полигондоставляет им большие неудобства. "В массе полигона при перепадетемператур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу – это являетсяпричиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача – с привлечением всехсовременных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации",– объяснил губернатор.Глава Подмосковья пообещал, что активная фаза рекультивацииполигона твердых бытовых отходов "Ядрово" начнется на следующейнеделе. По словам Воробьева, старая карта полигона будет практически закрыта.Будет возведен купол, который обеспечит систему дегазации, и затем весь полигоннакроется пленкой. Все процедуры завершатся к 15 июня, передает РИА Новости.