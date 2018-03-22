Второй день финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» принес первую победу ВК «Владимир»

Второй день финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» принес первую победу ВК «Владимир», причем добыта она была в тяжелейшей борьбе с победителем предварительного этапа зоны «Запад» одинцовским «Подмосковьем».Проигрывая по ходу игры 0:2, волейболисты «Владимира» совершили камбэк, отыгравшись в следующих двух партиях, и проигрывая по ходу тай-брейка, сумели в концовке драматичного поединка склонить чашу весов в свою пользу и одержали победу 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:17, 15:13).В первом матче второго игрового дня волейболисты воронежского «Кристалла» выиграли у «Магнитки-Университет» 3:1 (25:15, 22:25, 25:22, 25:12).Следующим соперником наших спортсменов будут волейболисты «Магнитки-Университет» из Магнитогорска.