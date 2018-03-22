Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония открытия нового административного корпуса в комплексе зданий ГУ МВД России по г. Москве...

Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония открытия нового административного корпуса в комплексе зданий ГУ МВД России по г. Москве. В мероприятии приняли участие Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководство и личный состав столичной полиции.Возведение корпуса началось в 2016 году при поддержке Правительства Москвы. Девятиэтажное здание, фасад которого с парадным входом обращен на 2-й Колобовский переулок, к храму Иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами, построено в кратчайшие сроки. Теперь оно образует единый архитектурный ансамбль с историческими строениями на улице Петровка.Глава МВД России осмотрел служебные помещения, где будут проходить приемы населения и иностранных делегаций, а также расположится Оперативный штаб с залом совещаний Центра оперативного управления общественной безопасностью и кабинеты сотрудников.Владимир Колокольцев подчеркнул: «Это на сегодняшний день передовое учреждение в нашей системе».На 2-м этаже оборудован универсальный спортивный зал с боксерским рингом, борцовским залом, альпинистским комплексом и элементами специальной полосы препятствий, 25-метровый стрелковый тир. На крыше предусмотрена вертолетная площадка.Новому зданию присвоен адрес: города Москва, улица Петровка, 38А. Общая площадь корпуса составит 14 120 кв.м.