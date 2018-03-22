Антониу Гутерреш поздравил президента России с победой на выборах. Путин и Гутерреш обсудили международную повестку. Они отметили роль ООН в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в Сирии.

Антониу Гутерреш поздравил президента России с победой на выборах. Путин и Гутерреш обсудили международную повестку. Они отметили роль ООН в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в Сирии. Российская сторона подтвердила свою готовность содействовать Женевскому процессу под эгидой ООН, сообщает телеканал "Россия 24". Антониу Гутерриш также подчеркнул особый вклад России в поддержание глобальной безопасности и стабильности.