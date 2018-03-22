В общей сложности в первенстве примут участие спортсмены из 40 регионов России

Пять владимирских спортсменок отправились в Казань на Первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях.Сборную команду Владимирской области представляют юниорки Полина Коробова, Сабина Желялетдинова, Ангелина Байрам, София Митрузаева и Полина Семенцова.24 марта команды юниорок-групповичек будут бороться за призовые места в многоборье, а 25 марта состоится финал в отдельных видах, где выступят восемь лучших команд в каждом виде программы.В общей сложности в первенстве примут участие спортсмены из 40 регионов России.