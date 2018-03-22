После отдыха в развлекательном заведении потерпевший не обнаружил свой мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей.

11 марта текущего года в дежурную часть городского Управления МВД обратился 37-летний местный житель с заявлением о принятии мер к розыску похищенного у него мобильного телефона. Материальный ущерб потерпевший оценил в 30 тысяч рублей.Установлено, что накануне мужчина отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений города Владимира. Утром местный житель не обнаружил свой мобильный телефон.Сотрудники полиции, проводившие проверку по поступившему заявлению, установили, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевшего, неоднократно судимый 45-летний житель областного центра. Оперативники в этот же день задержали подозреваемого в краже.Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похитил мобильный телефон из куртки знакомого, пока тот спал.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина заключен под стражу.