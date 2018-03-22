Товарищеский матч прошел накануне во Владимире.

Владимирское «Торпедо» провело товарищеский матч с подмосковным коллективом «Знамя Труда». Гости приложили максимум усилий, чтобы не проиграть. Но в нескольких эпизодах отличная игра владимирского голкипера Артёма Ковешникова позволила нашей команде сохранить свои ворота в неприкосновенности. Долгое время и владимирцы не могли использовать моменты у владений ореховского клуба. И всё же минут за 10 до конца встречи после подачи от углового флажка мяч в сетку отправил Александр Туршаков.1:0 - победа «Торпедо».Следующий товарищеский матч состоится 25 марта. Соперником владимирцев станет столичная команда «Торпедо». Начало в 14 часов.