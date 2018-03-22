Они проведут в колонии строгого режима 7 и 8 лет

Во Владимире осудили двух мужчин за теплицы с коноплей.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в мае 2016 года приятели решили заняться распространением наркотиков, но не перекупать и продавать, а выращивать самим. Мужчины купили через интернет семена конопли и специальное оборудование. В 11 квартирах они установили специальные теплицы. После злоумышленники расфасовывали коноплю и раскладывали по тайникам.По решению суда они проведут в колонии 7 и 8 лет.