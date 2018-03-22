В волейбольной Лиге чемпионов завершилась стадия плей-офф-12, в которой играл новосибирский Локомотив. По итогам двух встреч сибиряки обыграли бельгийский Нолико (0:3 и 3:1), одержав затем победу в золотом сете – 15:12.

В волейбольной Лиге чемпионов завершилась стадия плей-офф-12, в которой играл новосибирский "Локомотив". По итогам двух встреч сибиряки обыграли бельгийский "Нолико" (0:3 и 3:1), одержав затем победу в "золотом" сете – 15:12.Новосибирцы провели с бельгийцами два крайне упорных матча, в ходе которых четыре сета из семи завершились с минимальным счетом. "Нолико" был сильнее дома -25:23, 26:24, 30:28. "Локо" выиграл на своей площадке – 25:18, 25:22, 19:25, 26:24.Ранее место в Финале шести волейбольной Лиги чемпионов забронировал для себя казанский "Зенит", который прошел в решающую стадию напрямую, как организатор финального турнира.