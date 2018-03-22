Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бойкот – это право СМИ. Однако СМИ, отозвавшие корреспондентов из Думы, лишатся аккредитации. Ранее РБК, Коммерсант и другие СМИ сообщили о приостановке работы с Думой, так как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого.

СМИ, отозвавшие корреспондентов из Думы, лишатся аккредитации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он рассказал, что в соответствии с положением об аккредитации представителей СМИ в Госдуме, "если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, пропуска отзываются". При этом он подчеркнул, что сами принципы аккредитация журналистов в СМИ не менялись.Володин отметил, что бойкот – это право СМИ и их компетенция. Также спикер сказал, что "Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова".Бойкот прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, он сказал, что это не вопрос администрации главы государства."Это вопрос Государственной думы, это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента", — сказал Песков журналистам.Как сообщалось ранее, несколько журналисток обвинили главу думского международного комитета Леонида Слуцкого в домогательствах. Корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова рассказала, что у нее есть аудиозапись разговора со Слуцким, в котором он называл ее "зайчонком" и предлагал стать его любовницей.Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. В среду думская комиссия рассмотрела дело Слуцкого и не нашла нарушений в его поведении. После этого своих журналистов из Думы решили отозвать холдинг РБК, "Дождь", "Коммерсант", "Эхо Москвы" и RTVI.Ранее утром несколько журналисток парламентского пула столкнулись с тем, что работники ФСО при проходе в Госдуму сверяли их фамилии, указанные в аккредитационной карточке, с неким машинописным списком. Как сообщает "Интерфакс", список составлен для того, чтобы не пропускать в Госдуму представителей СМИ, отозвавших своих корреспондентов.