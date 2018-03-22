Спикер нижней палаты российского парламента подтвердил, что Госдума открыта для работы с журналистами. Так Вячеслав Володин прокомментировал отказ некоторых СМИ от взаимодействия с депутатами. Они имеют право на бойкот, заметил думский председатель.
Спикер нижней палаты российского парламента подтвердил, что Госдума открыта для работы с журналистами. Так Вячеслав Володин прокомментировал отказ некоторых СМИ от взаимодействия с депутатами. Они имеют право на бойкот, заметил думский председатель.
Игнорирование деятельности депутатов Госдумы со стороны ряда СМИ – это
их право, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В то
же время, по его словам, данный законодатели открыты для работы с
представителями средств массовой информации. Ничего не изменилось, заверил он.
"Могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самым
открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и
будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и
свободы слова", – сказал Вячеслав Володин.
Накануне руководители некоторых журналистских коллективов объявили
о том, что их сотрудники прекратят или ограничат освещение деятельности Госдумы.
Такое решение было связано с заключением комиссии по этике в отношении главы
думского международного комитета Леонида Слуцкого.
В частности, подобные заявления сделали в РБК, "Коммерсанте",
на "Дожде", "Эхе Москвы". Позже о бойкоте заявил телеканал RTVI. В Госдуме такого
рода действия СМИ назвали попытками давления на депутатов путем шантажа.
Напомним, на заседании комиссии по этике были рассмотрены
жалобы журналисток, которые обвиняли Леонида Слуцкого в домогательствах.
Однако в ходе изучения ситуации претензии в адрес депутата не подтвердились. В
ходе изучения представленных материалов у членов комиссии возникло немало
вопросов к заявительницам.
В частности, речь шла о том, почему обвинения были выдвинуты
спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов (срок составил от
одного до трех лет). Кроме того, парламентарии обратили внимание на тот факт,
что заявления появились практически в один момент, и именно тогда, когда
президентская кампания в стране была в самом разгаре. Более того, претензии
были только со стороны иностранных СМИ.
В связи с этим, в нижней палате не исключили, что скандал
мог быть намеренной провокацией. По итогам рассмотрения всех имеющихся данных о
возможных инцидентах с журналистками, думская комиссия по этике пришла к выводу,
что действия представительниц СМИ были избирательными, целенаправленными и
заранее спланированными.
Также депутаты отметили, что у них нет "должного
инструментария для проверки таких претензий, а также проведения предусмотренных
законодательством экспертиз. "Комиссия неправомочна давать экспертные
оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях
заявительниц", – говорится в итоговом документе.