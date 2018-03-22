Спикер нижней палаты российского парламента подтвердил, что Госдума открыта для работы с журналистами. Так Вячеслав Володин прокомментировал отказ некоторых СМИ от взаимодействия с депутатами. Они имеют право на бойкот, заметил думский председатель.

Спикер нижней палаты российского парламента подтвердил, что Госдума открыта для работы с журналистами. Так Вячеслав Володин прокомментировал отказ некоторых СМИ от взаимодействия с депутатами. Они имеют право на бойкот, заметил думский председатель.Игнорирование деятельности депутатов Госдумы со стороны ряда СМИ – этоих право, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В тоже время, по его словам, данный законодатели открыты для работы спредставителями средств массовой информации. Ничего не изменилось, заверил он."Могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самымоткрытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал ибудет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости исвободы слова", – сказал Вячеслав Володин.Накануне руководители некоторых журналистских коллективов объявилио том, что их сотрудники прекратят или ограничат освещение деятельности Госдумы.Такое решение было связано с заключением комиссии по этике в отношении главыдумского международного комитета Леонида Слуцкого.В частности, подобные заявления сделали в РБК, "Коммерсанте",на "Дожде", "Эхе Москвы". Позже о бойкоте заявил телеканал RTVI. В Госдуме такогорода действия СМИ назвали попытками давления на депутатов путем шантажа.Напомним, на заседании комиссии по этике были рассмотреныжалобы журналисток, которые обвиняли Леонида Слуцкого в домогательствах.Однако в ходе изучения ситуации претензии в адрес депутата не подтвердились. Входе изучения представленных материалов у членов комиссии возникло немаловопросов к заявительницам.В частности, речь шла о том, почему обвинения были выдвинутыспустя значительное время после якобы имевших место инцидентов (срок составил отодного до трех лет). Кроме того, парламентарии обратили внимание на тот факт,что заявления появились практически в один момент, и именно тогда, когдапрезидентская кампания в стране была в самом разгаре. Более того, претензиибыли только со стороны иностранных СМИ.В связи с этим, в нижней палате не исключили, что скандалмог быть намеренной провокацией. По итогам рассмотрения всех имеющихся данных овозможных инцидентах с журналистками, думская комиссия по этике пришла к выводу,что действия представительниц СМИ были избирательными, целенаправленными изаранее спланированными.Также депутаты отметили, что у них нет "должногоинструментария для проверки таких претензий, а также проведения предусмотренныхзаконодательством экспертиз. "Комиссия неправомочна давать экспертныеоценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращенияхзаявительниц", – говорится в итоговом документе.