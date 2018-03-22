В феврале 2018 года построено 67,9 тысячи новых квартир, в январе-феврале 2018 года — 138,5 тысячи новых квартир

На российском рынке недвижимости наблюдается оживление. Дело в том, что ввод жилья в России в январе-феврале нынешнего года вырос на 24,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Теперь он составляет 10,2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат."В феврале 2018 года построено 67,9 тысячи новых квартир, в январе-феврале 2018 года — 138,5 тысячи новых квартир", — сообщается в материалах Росстата.Интересно, что при этом объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в январе-феврале не изменился к аналогичному периоду прошлого года и составил 705,1 миллиарда рублей.В общем, отечественный рынок жилья потихоньку выходит из кризиса. Более того, многие эксперты прогнозируют его дальнейшее планомерное развитие.