Дональд Трамп удивил свою администрацию – позвонив Владимиру Путину, он неожиданно заявил, что надеется на скорую встречу с ним. В Белом доме переполох: все гадают, зачем президенту США понадобилось общение тет-а-тет со своим геополитическим противником.

Дональд Трамп удивил свою администрацию – позвонив ВладимируПутину, он неожиданно заявил, что надеется на скорую встречу с ним. В Белом домепереполох: все гадают, зачем президенту США понадобилось общение тет-а-тет сосвоим геополитическим противником.Сам звонок Путину через двое суток после прошедших в России выборовбыл какой-то странный. До того, как он случился, Белый дом сообщил, что Трампне собирается ни в каком виде поздравлять российского лидера с победой навыборах. Дескать, президент в курсе, кто стал хозяином Кремля еще на шесть лет,но звонить ему нет времени – напряженный график и все такое…. Удивительно, что вВашингтоне вообще следят за российской повесткой.Как бы там ни было, но к тому моменту, когда глава Белогодома соизволил все-таки взять трубку и позвонить в Москву, Путина поздравилипрактически все мировые лидеры. Звонили и присылали телеграммы из Китая, Германии,Франции, Белоруссии, Монголии… Даже Ангела Меркель с опозданием на сутки сказаланесколько добрых слов избранному президенту России. Месье Макрон, правда,смешал поздравления с отравлением беглого российского шпиона в Солсбери –пожелал Путину успехов и напомнил, что России неплохо бы отчитаться о своей непричастностик этому инциденту.В отличие от французского лидера, Трамп решил не портитьнастроение своему собеседнику, а, напротив, заявил о том, что надеется наскорую встречу с ним. Этим он удивил своих помощников в Белом доме. Они-то былинастроены на то, что, как минимум, до ноября 2018 года президентам России и СШАвстретится не удастся. На это время намечено проведение саммита G20 в Аргентине.По этому поводу The Washington Post пишет, что длясотрудников администрации Трампа заявление о скорой встрече с Путиным былокрайне неожиданным. Ведь, в случае чего именно им придется готовить площадкудля внеплановых переговоров двух лидеров. Трудно даже предположить, где онимогут пройти, так как очевидно, что ни Путин, ни Трамп в гости друг к другу непоедут. Скорее всего, встреча может пройти на нейтральной территории: например,в какой-нибудь из европейских стран.Да и вопрос – зачем собственно понадобился Трампу разговор сПутиным глаза в глаза – остается открытым. Вашингтон уже как только могразругался с Москвой по всем вопросам сотрудничества. Последний пример – Сирия,где свернут диалог между российскими и американскими военными. Мало того, Америкадала понять, что готова нанести удар по позициям Асада и даже поправительственным кварталам Дамаска, где к слову могут находиться и российскиевоенные советники. А это уже горячая стадия отношений, после которой если невойна, то отзыв послов уж точно.Можно предположить, что именно Сирия станет главной темой первойв этом году встречи Путина и Трампа. Там сейчас, как нигде больше на планете, пересекаютсяинтересы Москвы и Вашингтона. Для детального обсуждения и недопущения прямыхвоенных действий, конечно неплохо бы поговорить между собой президентам двухсверхдержав.Правда, как показывает жизнь, толку от этих разговоровнемного. Трамп и Путин встречались всего два раза (в Германии на G20 и во Вьетнаме на саммитеАТЭС), но что изменилось к лучшему в отношениях России и США за это время? Есликоротко – ничего, а если проанализировать все произошедшие за последний годсобытия, то становится понятно, что в целом градус их существенно понизился.Старые мантры о выполнении Россией Минских соглашений время от времени звучатиз Вашингтона, санкции против России и ее граждан продеваются и расширяются, диалогпрактически по всей повестке свернут.Ну и как не вспомнить о том, что США по-прежнему давят на СтарыйСвет в вопросе строительства "Северного потока – 2". Правда, железнаяфрау Меркель непреклонна – она не раз заявляла, что трубопроводу быть. Помимотого, военные силы НАТО под натиском американцев все ближе в российскимграницам, Вашингтон ведет планомерную политику зажимания России в тиски и провоцируетее на раскручивание гонки вооружений.В канву всего происходящего желание Трампа как можно быстреевстретиться с Путиным как-то не укладывается. Остается надеяться, чтоамериканский лидер неожиданно решил покаяться за все грехи и вывести отношения Москвыи Вашингтона на цивилизованный уровень. Но это предположение, скорее, изобласти фантастики, чем реальной политики.