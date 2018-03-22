Дональд Трамп удивил свою администрацию – позвонив Владимиру
Путину, он неожиданно заявил, что надеется на скорую встречу с ним. В Белом доме
переполох: все гадают, зачем президенту США понадобилось общение тет-а-тет со
своим геополитическим противником.
Дональд Трамп удивил свою администрацию – позвонив Владимиру
Путину, он неожиданно заявил, что надеется на скорую встречу с ним. В Белом доме
переполох: все гадают, зачем президенту США понадобилось общение тет-а-тет со
своим геополитическим противником.
Сам звонок Путину через двое суток после прошедших в России выборов
был какой-то странный. До того, как он случился, Белый дом сообщил, что Трамп
не собирается ни в каком виде поздравлять российского лидера с победой на
выборах. Дескать, президент в курсе, кто стал хозяином Кремля еще на шесть лет,
но звонить ему нет времени – напряженный график и все такое…. Удивительно, что в
Вашингтоне вообще следят за российской повесткой.
Как бы там ни было, но к тому моменту, когда глава Белого
дома соизволил все-таки взять трубку и позвонить в Москву, Путина поздравили
практически все мировые лидеры. Звонили и присылали телеграммы из Китая, Германии,
Франции, Белоруссии, Монголии… Даже Ангела Меркель с опозданием на сутки сказала
несколько добрых слов избранному президенту России. Месье Макрон, правда,
смешал поздравления с отравлением беглого российского шпиона в Солсбери –
пожелал Путину успехов и напомнил, что России неплохо бы отчитаться о своей непричастности
к этому инциденту.
В отличие от французского лидера, Трамп решил не портить
настроение своему собеседнику, а, напротив, заявил о том, что надеется на
скорую встречу с ним. Этим он удивил своих помощников в Белом доме. Они-то были
настроены на то, что, как минимум, до ноября 2018 года президентам России и США
встретится не удастся. На это время намечено проведение саммита G20 в Аргентине.
По этому поводу The Washington Post пишет, что для
сотрудников администрации Трампа заявление о скорой встрече с Путиным было
крайне неожиданным. Ведь, в случае чего именно им придется готовить площадку
для внеплановых переговоров двух лидеров. Трудно даже предположить, где они
могут пройти, так как очевидно, что ни Путин, ни Трамп в гости друг к другу не
поедут. Скорее всего, встреча может пройти на нейтральной территории: например,
в какой-нибудь из европейских стран.
Да и вопрос – зачем собственно понадобился Трампу разговор с
Путиным глаза в глаза – остается открытым. Вашингтон уже как только мог
разругался с Москвой по всем вопросам сотрудничества. Последний пример – Сирия,
где свернут диалог между российскими и американскими военными. Мало того, Америка
дала понять, что готова нанести удар по позициям Асада и даже по
правительственным кварталам Дамаска, где к слову могут находиться и российские
военные советники. А это уже горячая стадия отношений, после которой если не
война, то отзыв послов уж точно.
Можно предположить, что именно Сирия станет главной темой первой
в этом году встречи Путина и Трампа. Там сейчас, как нигде больше на планете, пересекаются
интересы Москвы и Вашингтона. Для детального обсуждения и недопущения прямых
военных действий, конечно неплохо бы поговорить между собой президентам двух
сверхдержав.
Правда, как показывает жизнь, толку от этих разговоров
немного. Трамп и Путин встречались всего два раза (в Германии на G20 и во Вьетнаме на саммите
АТЭС), но что изменилось к лучшему в отношениях России и США за это время? Если
коротко – ничего, а если проанализировать все произошедшие за последний год
события, то становится понятно, что в целом градус их существенно понизился.
Старые мантры о выполнении Россией Минских соглашений время от времени звучат
из Вашингтона, санкции против России и ее граждан продеваются и расширяются, диалог
практически по всей повестке свернут.
Ну и как не вспомнить о том, что США по-прежнему давят на Старый
Свет в вопросе строительства "Северного потока – 2". Правда, железная
фрау Меркель непреклонна – она не раз заявляла, что трубопроводу быть. Помимо
того, военные силы НАТО под натиском американцев все ближе в российским
границам, Вашингтон ведет планомерную политику зажимания России в тиски и провоцирует
ее на раскручивание гонки вооружений.
В канву всего происходящего желание Трампа как можно быстрее
встретиться с Путиным как-то не укладывается. Остается надеяться, что
американский лидер неожиданно решил покаяться за все грехи и вывести отношения Москвы
и Вашингтона на цивилизованный уровень. Но это предположение, скорее, из
области фантастики, чем реальной политики.