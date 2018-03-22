В Подмосковье задержаны подозреваемые в разбойном нападении на аптеку. Преступники в медицинских масках ворвались в помещение, и, связав фармацевта, начали опустошать кассу.

В Подмосковье задержаны подозреваемые в разбойном нападении на аптеку. Преступники в медицинских масках ворвались в помещение, и, связав фармацевта, начали опустошать кассу. Все случилось в начале рабочего дня, так что денег было немного. Поэтому грабители сорвали еще и золотые украшения с сотрудницы. Позже выяснилось, что один из злоумышленников ранее уже совершал вооруженный налет на эту аптеку. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.