Россиянка Алина Загитова столкнулась с проблемами роста и рассказал о том, как с ними справляется. По словам 15-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию, в этой ситуации ей помогают тренеры.

Россиянка Алина Загитова столкнулась с проблемами роста и рассказал о том, как с ними справляется. По словам 15-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию, в этой ситуации ей помогают тренеры."Я немного подросла, есть некоторые сложности, — сообщила Загитова, которую цитирует ТАСС. — Но мы с тренерами смотрим, что и как нужно изменить в технике, это мне помогает. Когда говорят, что какой-то жирный таз появляется, который мешает, это выдумки. Просто нужно закрыть рот и есть по чуть-чуть, я ем, но в маленьких количествах".Ранее Загитова заняла второе место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Лидирует итальянка Каролина Костнер. Произвольную программу женщины представят 23 марта."Я очень сложно восстанавливалась после Олимпиады, сложно вкатывалась в тренировочный процесс — были разные мероприятия, встреча с президентом России, поздравления, подарки, а потом тренировки. Плюс еще и акклиматизация. Мне было сложно восстановиться, но я рада, что не расслабилась", — добавила Загитова.