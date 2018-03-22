Западная пресса пытается сделать из дочки одиозного банкира Олега Тинькова жертву, которую подвергли онлайн-насилию. Богатая жизнь в Лондоне повлияла на мировоззрение молодой девушки и она договорилась до того, что ей стало стыдно называть себя русской.

Западная пресса пытается сделать из дочки одиозного банкира ОлегаТинькова жертву, которую подвергли онлайн-насилию. Богатая жизнь в Лондоне повлиялана мировоззрение молодой девушки и она договорилась до того, что ей стало стыдноназывать себя русской.Британский таблоид Daily Star написал о том, что дочьроссийского миллиардера Олега Тинькова столкнулась с травлей в соцсетях. Помнению издания, Даша стала жертвой жестокого онлайн-насилия после того, какнаписала, что ей стыдно за свою страну.Особое возмущение британцев вызвали комментарии к этомупосту, который Дарья вскоре удалила. "В России нам стыдно, что такие люди, какты, называют себя русскими", "Олигархи, чьи дети живут за границей,пренебрегают воспитанием своих детей. Они забывают рассказать им, что нельзяговорить плохие вещи о стране, где их отец зарабатывает деньги", процитировалоиздание ответы россиян.Ровно неделю назад на фоне событий вокруг отравления в Солсберинаследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram.Даша написала, что ей стыдно за Россию, стыдно называть себя русской, а виноватв этом один человек, который не умеет управлять страной.Интересно, кого она имела в виду? Неужели саму Елизавету II?А может, Терезу Мэй? О какой стране идет речь Даша не пояснила и спустянесколько часов, испугавшись своей гневной отповеди удалила свой пост. Однакоего скрин активно разошелся по социальным сетям.Первым делом Дарье Тиньковой пообещали помочь с переездом."Как же ей, бедной, теперь там выживать? Давайте поможем Даше поскореепереехать в солнечный Магадан, где тепло и светло", – написал пользовательСмертач Daily."Пупсик! Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые поповоду происходящего!", "Сиди молча в Лондоне и не мешай отцу и егоклиентам вести бизнес. Тупая девчонка, выпорол бы тебя на месте отца и поддомашний арест на месяцок", "А мне вас жалко... ничего настоящего...нет Родины… нет друзей… нет любви... пусто...", – написали читатели Dni.Ru.24-летняя Дарья Тинькова – единственная дочка банкира. Кпятнадцати с половиной годам Даша успела поучиться сразу в нескольких странах –США, Италии и Англии. Сейчас Дарья строит свой бизнес в Великобритании. Онасоставляет винные карты к столам состоятельных людей, в том числе выходцев изРоссии. Большинство фотографий в ее Instagram связаны с отцом и вином: Даша сбутылками элитного алкоголя, Даша с друзьями, Даша в дорогих интерьерах, Даша спапой и бокалом в руке…