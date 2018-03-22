Жительница
подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, пережившая жуткое
нападение мужа-ревнивца Дмитрия, вернулась в Россию из Германии.
Там девушка проходила протезирование отрубленных супругом кистей рук.
Жительница
подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, пережившая жуткое
нападение мужа-ревнивца Дмитрия, вернулась в Россию из Германии.
Там девушка проходила протезирование отрубленных супругом кистей рук.
Почти месяц Рита вместе мамой Инной
Владимировной провели в немецком городке Дудерштадт, где находится ортопедическая фабрика
и специализированная клиника. Специалисты каждый день проводили примерки протезов
и даже помогли Рите разрабатывать левую руку, часть которой медикам все же
удалось спасти.
По словам Инны
Шейкиной, изначально они выбирали разные варианты протеза. "Есть современная и
очень функциональная модель "Бибионика". Она позволяет даже за компьютером
работать. Но при этом очень хрупкая и часто ломается. Когда врачи узнали, что у
Риты двое маленьких детей, они порекомендовали делать два протеза.
Функциональный, "Бибионику", сделать, на выход и для каких-то тонких работ. А
для повседневной жизни, для домашней работы – более простой и крепкий протез,
на котором работают только большой и указательный пальцы", – цитирует женщину
сайт
И вот, наконец-то,
девушка вернулась домой. "Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к
новой жизни! Хотя, это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и
научиться ими управлять", – сообщила девушка.
У Риты – два
сына-дошкольника. К тому, как будет выглядеть их мама, детей начали готовить
заранее. Мальчишкам объяснили, что "у мамы будут руки, как у робота".
Дома в Серпухове Грачева пробудет недолго.
Через несколько дней она отправится в Санкт-Петербург
на реабилитационный курс.
Напомним, ужасающий инцидент произошел в
подмосковном Серпухове 11 декабря. Мужчина вывез свою жену в близлежащую
лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге
пальцы, а после топором отрубил кисти.
Пострадавшая была госпитализирована –
муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся
отрубленные конечности, и сдался властям. Врачи сумели пришить левую руку, из
правой пришлось сформировать культю. В браке супруге прожили пять лет, у них
двое детей трех и четырех лет.
Мужа-садиста заключили под стражу, свою
вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью".