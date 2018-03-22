Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, пережившая жуткое нападение мужа-ревнивца Дмитрия, вернулась в Россию из Германии. Там девушка проходила протезирование отрубленных супругом кистей рук.

Жительницаподмосковного Серпухова Маргарита Грачева, пережившая жуткоенападение мужа-ревнивца Дмитрия, вернулась в Россию из Германии.Там девушка проходила протезирование отрубленных супругом кистей рук.Почти месяц Рита вместе мамой ИннойВладимировной провели в немецком городке Дудерштадт, где находится ортопедическая фабрикаи специализированная клиника. Специалисты каждый день проводили примерки протезови даже помогли Рите разрабатывать левую руку, часть которой медикам все жеудалось спасти.По словам ИнныШейкиной, изначально они выбирали разные варианты протеза. "Есть современная иочень функциональная модель "Бибионика". Она позволяет даже за компьютеромработать. Но при этом очень хрупкая и часто ломается. Когда врачи узнали, что уРиты двое маленьких детей, они порекомендовали делать два протеза.Функциональный, "Бибионику", сделать, на выход и для каких-то тонких работ. Адля повседневной жизни, для домашней работы – более простой и крепкий протез,на котором работают только большой и указательный пальцы", – цитирует женщинусайтИ вот, наконец-то,девушка вернулась домой. "Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться кновой жизни! Хотя, это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть инаучиться ими управлять", – сообщила девушка.У Риты – двасына-дошкольника. К тому, как будет выглядеть их мама, детей начали готовитьзаранее. Мальчишкам объяснили, что "у мамы будут руки, как у робота".Дома в Серпухове Грачева пробудет недолго.Через несколько дней она отправится в Санкт-Петербургна реабилитационный курс.Напомним, ужасающий инцидент произошел вподмосковном Серпухове 11 декабря. Мужчина вывез свою жену в близлежащуюлесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супругепальцы, а после топором отрубил кисти.Пострадавшая была госпитализирована –муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятсяотрубленные конечности, и сдался властям. Врачи сумели пришить левую руку, изправой пришлось сформировать культю. В браке супруге прожили пять лет, у нихдвое детей трех и четырех лет.Мужа-садиста заключили под стражу, своювину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленноепричинение тяжкого вреда здоровью".