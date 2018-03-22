Около 9 тысяч жителей Гусь-Хрустального приняли участие в выборе территорий для благоустройства в этом году.

Около 9 тысяч жителей Гусь-Хрустального приняли участие в выборе территорий для благоустройства в этом году.Наибольшее количество голосов набрала «Прилегающая территория у фонтана» - за неё был отдан 4331 голос. На втором месте «Сквер у Средней общеобразовательной школы №10», который набрал 2298 голосов. На третьем месте «Сквер у памятника В.И. Ленину» с 2151 голосом.Кроме того, был определён перечень мероприятий в рамках реализации проекта, который участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для участия в этом конкурсе была определена территория района ул. Вокзальная города стеклоделов.Эту территорию планируется изменить к лучшему также при непосредственном участии местных жителей. В частности, большинство гусевчан, высказавших свое мнение, хотят видеть детский парк с аттракционами и малыми архитектурными формами в виде героев мультфильмов, а также лавочки с декоративными элементами в виде гусей. Горожане советуют разместить в парке спортивные площадки с тренажёрами и пешеходные дорожки. Поступали и предложения построить в этом месте магазин и аптеку.Ещё один вопрос повестки заседания комиссии касался благоустройства Георгиевского парка Гусь-Хрустального. На эти цели городу выделено более 2,5 млн рублей. До 1 апреля планируется разработать дизайн-проект по благоустройству парка и обсудить его с общественностью.