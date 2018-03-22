Женщина присвоила вверенные денежные средства, а так же похитила компьютер у своих родственников.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней ранее судимой местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении имущественных преступлений.По версии следствия, обвиняемая в январе 2017 года была принята на работу на должность продавца-бармена в торговое заведение города Коврова. В один из рабочих дней женщина совершила хищение вверенных ей денежных средств, причинив материальный ущерб индивидуальному предпринимателю в сумме более 11 тысяч рублей.В сентябре прошлого года фигурантка совершила кражу системного блока и компьютерного монитора у своих родственников. Злоумышленница поставила оргтехнику на подоконник, а затем забрала имущество из открытого окна квартиры, расположенной на первом этаже, причинив ущерб собственникам в сумме 15 тысяч рублей. Похищенные вещи сдала в ломбард под залог.Ковровчанка признала свою вину полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.