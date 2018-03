Поклонники Бена Аффлека не первый год спорят о происхождении огромной татуировки в виде птицы феникс на спине актера. Сам Аффлек говорит, что она ненастоящая, и была нужна ему для роли, однако годы идут, а рисунок с тела звезды не исчезает.

Поклонники Бена Аффлека не первый год спорят о происхождении огромной татуировки в виде птицы феникс на спине актера. Сам Аффлек говорит, что она ненастоящая, и была нужна ему для роли, однако годы идут, а рисунок с тела звезды не исчезает, сообщает People.Впервые татуировку на теле Аффлека заметили в 2015 году.Hold up! Ben Affleck has a lower back tattoo?! pic.twitter.com/WgAUvj70GQ— Anthony Dominic (@alloveranthony) 9 июля 2015 г.Вскоре актера сфотографировали на съемочной площадке картины "Закон ночи", по которой тот разгуливал с голой спиной. Рисунок, наконец, удалось рассмотреть полностью.Ben Affleck — Massive Back Tattoo Is the Real Deal!!! (PHOTOS) https://t.co/2x9EHNmGvl pic.twitter.com/xvhNFvdV5T— Celeb Newz (@celebsnews12) 14 декабря 2015 г.В 2016 году, во время рекламной кампании картины "Бэтмен против Супермена", Аффлек заявил, что татуировка временная и нужна ему для некоей роли. Актер не уточнил, для какой именно, однако большинство журналистов ему поверили.Тем не менее, на свежих снимках птица феникс по-прежнему украшает спину актера."Временные татуировки не носят годами", — отмечают поклонники Аффлека."Выходит, все эти годы он лгал", — пишут фанаты звезды.Вопрос о том, зачем Аффлеку понадобилось врать о своей татуировке, остается открытым. Большинство комментаторов сходится во мнении, что актер стесняется своей тату, потому что она, по их мнению, ужасно безвкусная.