Стечение случайных обстоятельств кому-то помогло выжить, а кому-то, увы, нет.

22 марта - год с момента, когда вооружённые террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали стрелять по людям. 56-летний бывший машинист из Мурома Владимирской области Игорь Гришин и его друг Дмитрий стали участниками тех кровавых событий. По счастью, им удалось выжить.Выбежали через запасную дверьПо словам Игоря, первые выстрелы, принятые многими за часть шоу, прозвучали за пять минут до начала концерта. Реальность трагедии стала очевидна лишь после того, как стали падать люди, появилась кровь и загорелась кулиса. Потом начался пожар.Игорь и Дмитрий стали пробираться к выходу, и лишь случай привёл их к запасной двери, минуя центральный вход, где людей расстреливали из автоматов. Ещё один счастливый случай: друзья припарковались совсем недалеко от места проведения концерта, поэтому достаточно быстро добрались до своей машины и покинули территорию «Крокуса» ещё до прибытия спецслужб.Эту удачу разделила с муромлянами девушка, случайно оказавшаяся неподалёку. Её друзья подвезли до ближайшей станции метро.Как в плохом киноНакануне годовщины тех страшных событий «АиФ» связался с Игорем. По понятным причинам подробности событий того дня мужчина предпочитает не вспоминать: всё было как в плохом кино.«Нет, о случившемся я, наверное, никогда забыть не смогу. Но стараюсь об этом не говорить и не думать. Но после пережитого меня не покидает постоянное чувство тревоги, присутствие какой-то нечистой силы», – признался собеседник.В остальном жизнь муромлянина никак кардинально не поменялась. Разве что родственники и друзья стали чаще за него ставить свечи в храме.Планов на 22 марта этого года Игорь тоже не строит и возвращаться на место смерти не хочет.Что касается выступлений любимых групп, тут мужчина непоколебим.«Хочу в Москву съездить на концерт группы «ВаБанк», сижу и думаю: только бы тот день не повторился... Но если планы не поменяются, всё равно поеду. С кем? Конечно, с Димой. Мы друзей не меняем!»Последний концертК сожалению, не всем так повезло в тот вечер, как Дмитрию и его другу. Из «Крокус Сити Холла» не вышло 145 человек, среди них – семья Фигуриных: уроженец Петушинского района Игорь, его жена Анна и 16-летняя дочка Злата.Анна, как и супруг, родилась на Владимирщине. Знакомые вспоминают её как спокойного и скромного человека. Игорь же, наоборот, был человеком ярким. Как вспоминает брат погибшего Николай, мама в нём души не чаяла, знала, что он добьётся успеха.После свадьбы пара перебралась в Москву, где на свет появилась долгожданнаядочка.Фанатами группы «Пикник» Фигурины не были. Рок слушали родственники Анны, приехавшие погостить из Оренбурга. Поэтому-то и решили сходить все вместе. Через пару часов из девяти человек в живых остались шесть... Им удалось выбежать из «Крокуса», Фигуриным – нет.«Аня, Игорь и Злата зашли в зал через одну дверь. Остальная часть компании хотела пройти через другую, но не успела... Раздались выстрелы. Паша, брат Ани, видел террориста в метрах 10 от себя. Но ему повезло остаться незамеченным. Ходили по рядам, стреляли во всех. Сначала Фигурины под креслами спряталась, как и остальные. Но потом поняли, что не вариант. Все побежали в туалет», – вспоминала родственница Татьяна.Оказавшись в безопасности, родственники Фигуриных стали ждать Игоря, Злату и Анну. И только когда увидели летящий из концертного здания пепел, поняли, что шансов у семьи нет.Как рассказал друг семьи Максим, только через сутки имена Анны и Игоря удалось найти в списках погибших. А вот о Злате не было известно ничего. Близкие и друзья девочки несколько дней обзванивали морги и больницы. Надежда на то, что ей удалось как-то выбраться и выжить, таяли с каждым часом... Все три тела, Игоря, Анны и Златы, нашли в туалете.30 марта в поселке Городищи Владимирской области с семьёй Фигуриных простились навсегда...