Компания подростков закопала заживо полугодовалого щенка. Страшная история произошла вечером 20 марта на поле у улицы Олега Кошевого в Коврове. Две девушки гуляли рядом, как вдруг увидели

Компания подростков закопала заживо полугодовалого щенка. Страшная история произошла вечером 20 марта на поле у улицы Олега Кошевого в Коврове. Две девушки гуляли рядом, как вдруг увидели компанию, которая тащила на поводке маленькую собаку. Она громко пищала, но сначала подруги не обратили на это внимания. Уже через несколько минут собачьи крики стали громче. Тогда девушки