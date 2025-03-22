Представители Народного фронта посетили строящуюся школу в микрорайоне Веризино и не увидели на объекте ни одного рабочего.

Представители Народного фронта посетили строящуюся школу в микрорайоне Веризино и не увидели на объекте ни одного рабочего. По словам представителя подрядчика, специалисты начали бастовать из-за невыплат зарплат. Об этом сообщила общественного движения.Школу стоимостью в 1 млрд рублей планируется сдать до 1 августа текущего года, однако строительство далеко от завершения. Как отметил начальник управления архитектуры и строительства Владимира Игорь Соловьев, для окончания работ нужно ещё около 130 млн рублей.«Народный фронт держит ход строительства школы на контроле и будет регулярно посещать объект для мониторинга выполненных работ», - говорится в сообщении пресс-службы.