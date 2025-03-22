В отношении 50-летнего жителя Вязниковского района возбуждено уголовное дело. Гражданина обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

В отношении 50-летнего жителя Вязниковского района возбуждено уголовное дело. Гражданина обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл 15 марта. Сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением фигуранта. Водитель оказался пьян, что подтвердилось показаниями специального прибора.Мужчина захотел избежать ответственности и положил 10 купюр по 100 долларов между передними сиденьями служебного автомобиля. Однако валюту полицейские не взяли.«Сотрудник полиции проинформировал о данном факте дежурную часть полиции, противоправные действия местного жителя задокументировали прибывшие на место сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Вязниковскому району», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.