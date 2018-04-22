В городе Тимбукту на севере Мали, где располагаются лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и французская военная база, произошел бой между военнослужащими и напавшими на них боевиками-исламистами. Ранения получили несколько французских военных.

В городе Тимбукту на севере Мали, где располагаются лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и французская военная база, произошел бой между военнослужащими и напавшими на них боевиками-исламистами. Ранения получили несколько французских военных, передает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах Мали."Ожесточенный бой развернулся между французскими солдатами сил операции "Бархан", находящимися в Мали, и боевиками-радикалами на западе города Тимбукту", — рассказал источник. Он добавил, что раненых военнослужащих удалось эвакуировать на вертолетах.Ранее в воскресенье сообщалось, что около военных баз в Тимбукту слышны взрывы.На прошлой неделе в результате нападения боевиков-исламистов на эти военные базы один миротворец ООН погиб, еще семь человек были ранены. По данным СМИ, пострадали военнослужащие из Франции и два мирных жителя.