В настоящее время более 180 населенных пунктов остаются без электричества после шквалистого ветра, обрушившегося на регионы Центральной России.

В настоящее время более 180 населенных пунктов остаются без электричества после шквалистого ветра, обрушившегося на регионы Центральной России. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Центрального регионального центра МЧС.Как уточняется, в зоне ограниченного электроснабжения сейчас остаются жители Тульской и Тверской областей – это 181 населенный пункт с населением более 8 тысяч человек.В четырех субъектах Центрального федерального округа (Московская, Ивановская, Смоленская и Рязанская области) аварийно-восстановительные работы уже завершились.В субботу, 21 апреля, от стихии пострадали 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в том числе Москва. Ветер с порывами до 25 метров в секунду оставил без электроснабжения более 900 населенных пунктов, напоминает ТАСС.