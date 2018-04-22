Синод Константинопольского патриархата обсудил прошение Украины о создании автокефальной поместной церкви в стране. Решено обсудить этот вопрос с церквями православного мира, сообщил глава секретариата Константинопольского патриархата.

Синод Константинопольского патриархата обсудил прошение Украины о создании автокефальной поместной церкви в стране. Решено обсудить этот вопрос с церквями православного мира, передает ТАСС со ссылкой на главу секретариата Константинопольского патриархата.Он отметил, что ходатайство с просьбой о создании автокефалии направили церковные и гражданские власти Украины, представляющие миллионы украинских православных христиан.Президент Украины Петр Порошенко сообщил ранее в воскресенье, что в Константинополе началась процедура для предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).