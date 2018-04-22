ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области привело к гибели 2 человек. Следком РФ решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области привело к гибели 2 человек.Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, возбуждено уголовное дело.Следователи опросят руководителей ООО "РусТурСервис", которому принадлежит экскурсионный автобус. Будут изъяты документы, представляющие интерес для следствия, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось о смерти одного пострадавшего.Автобус, попавший в ДТП в Торжке в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни. Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся.