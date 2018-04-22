Столица Сирии Дамаск в воскресенье вновь подверглась обстрелам боевиков. Как сообщает сирийское агентство САНА, под обстрел попали два жилых квартала города: Ат-Тадамон и Аль-Кадам. Пострадали по меньшей мере 12 мирных жителей.

Столица Сирии Дамаск в воскресенье вновь подверглась обстрелам боевиков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство САНА, под обстрел попали два жилых квартала города: Ат-Тадамон и Аль-Кадам. Пострадали по меньшей мере 12 мирных жителей.Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил накануне, что в минувшую пятницу, 20 апреля, в результате обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска погибли двое и были ранены девять мирных жителей.