Скандально известный шоумен Никита Джигурда заявил, что готовится к свадьбе. Он пойдет под венец с возлюбленной Мариной Анисиной.

Скандально известный шоумен Никита Джигурда заявил, что готовится к свадьбе. Он пойдет под венец с возлюбленной Мариной Анисиной.Джигурда рассказал, что его семья фактически живет на две страны. Он то и дело летает во Францию и обратно в Россию.Свадьбу пара запланировала на осень 2018 года. Джигурда планирует, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ. "Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!" – цитирует его StarHit.Предложение руки и сердца должно стать для Анисиной сюрпризом. Шоумен выбирает для торжественного момента подходящую дату. "4 мая отмечаем 10 лет со дня венчания. Подарок пока не выбрал", – отметил Джигурда."Готовлю книгу в честь Марины. Думаю, всем понравится!" – заявил шоумен.Напомним, что Джигурда был женат на Анисиной с 2008 по 2016 годы. Спортсменка подала на развод из-за того, что шоумен не всегда был адекватен.В 2016 году ходили слухи, что Джигурда хочет жениться на американке. Судя по всему, он сделал выбор в пользу Анисиной, которая родила ему двоих детей.