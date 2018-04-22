В Санкт-Петербурге матчем между Тосно и пермским Амкаром продолжился 27-й тур чемпионата РФПЛ. Недавние триумфаторы полуфинальной встречи Кубка России со Спартаком уступили дома со счетом 0:2, заметно осложнив себе задачу остаться на следующий сезон в российской премьер-лиге.

В Санкт-Петербурге матчем между "Тосно" и пермским "Амкаром" продолжился 27-й тур чемпионата РФПЛ. Недавние триумфаторы полуфинальной встречи Кубка России со "Спартаком" уступили дома со счетом 0:2, заметно осложнив себе задачу остаться на следующий сезон в российской премьер-лиге.Гости отличились уже на 17-й минуте. Александр Рязанцев реализовал пенальти. Второй мяч пермские футболисты забили уже под самый занавес встречи. Михаил Костюков на 90-й минуте установил окончательный счет – 2:0."Тосно" занимает после 27 туров предпоследнее место, набрав 24 очка. "Амкар" поднялся на 13-ю строчку. В активе пермской команды 31 балл.