Скверный характер известного ведущего Дмитрия Шепелева может довести его до беды. Возможно, жуткое заболевание поразит артист уже в ближайшие три года.

Скверный характер известного ведущего Дмитрия Шепелева может довести его до беды. Возможно, жуткое заболевание поразит артист уже в ближайшие три года.О судьбе вдовца рассказала нумеролог Клара Кузденбаева. Ей удалось расшифровать жизненный код журналиста.По ее словам, Шепелев не из тех, кто будет останавливаться на полпути. Вряд ли он когда-нибудь уступит в конфликте с семьей умершей жены Жанны Фриске. "Если уж он решил стоять на своем, будет придерживаться этой позиции до последнего. К тому же, Дмитрий излишне эмоционален, совершает поступки, руководствуясь исключительно своими чувствами, не обращая внимания на голос рассудка", – заявила она.Кузденбаева добавила, что характер у Шепелева очень сложный. Телеведущий очень злопамятен и немилосерден, что может негативно сказаться на его здоровье. "Ему стоит усмирить свою гордыню, иначе его начнут преследовать болезни. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью, следить за состоянием почек и ЖКТ", – цитирует ее StarHit."Особенно опасный период – 38 лет", – заключила нумеролог.Предсказательница отметила, что есть у Шепелева и приятные черты. "Не зря Жанна его полюбила. Он харизматичный, душа компании, удачлив и красноречив, никогда не жадничает", – заявила Кузденбаева. Отдельно она отметила, что ведущий является хорошим любовником.