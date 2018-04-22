Полицейские познакомили малышей с дорожными знаками, рассказали о сигналах светофора, а для лучшего закрепления изученного материала разыграли с детьми тематическую сценку...

В дошкольном отделении ГБОУ «Школа №1995» сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие «Азбука безопасности». Уже не первый год инспекторы ГИБДД приходят в гости к ребятам младших классов и воспитанникам детских садов, для того чтобы еще раз напомнить им о правилах поведения на дорогах.В современном обществе очень важно с раннего детства учить детей правильно ориентироваться в дорожной ситуации, быть внимательными, дисциплинированными и осторожными на улице. Обучать малышей необходимо, как дома – родителям, так и в учебных заведениях – учителям и сотрудникам полиции.Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО познакомили ребят с дорожными знаками, рассказали о сигналах светофора, а для лучшего закрепления изученного материала разыграли тематическую сценку. Также полицейские разъяснили детям, как не попасть в ситуации-«ловушки» на пешеходных переходах и во дворах, отметив важность использования на одежде светоотражающих эмблем и наклеек. Ведь именно эти элементы помогают ребятам стать более заметными на дорогах, особенно в вечернее время.Именно такие яркие фликеры-помощники сотрудники полиции на прощание вручили воспитанникам детского сада.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56