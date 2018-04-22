Крыша – важный компонент любого строения. Это защита от погодных явлений и других разрушительных факторов, а также кровельное покрытие – это поддержание нормального температурного режима внутри здания.

Крыша – важный компонент любого строения. Это защита от погодных явлений и других разрушительных факторов, а также кровельное покрытие – это поддержание нормального температурного режима внутри здания.

Многие владельцы индивидуальных домов и дач обеспокоены и эстетическим видом кровельного покрытия, ведь оно должно соответствовать их индивидуальным предпочтениям и влиться в дизайн и цветовое решение всего здания и придомовой территории.

Всем данным характеристикам соответствует ассортимент кровли от компании Руфсистемс – белорусского поставщика кровельных материалов.

Кровельные покрытия компании «Руфсистемс» обладают рядом преимуществ, которые выделяют их среди остальных, а именно:



невысокая стоимость монтажа;



многообразие выбора цветовой палитры и элементов декорирования;



высокая сопротивляемость природным явлениям;



большой срок эксплуатации и другие.



Ко всему сказанному, производитель предоставляет правильный расчет материалов и затрат на него, доставку, которая курсирует по всей стране, а еще гарантийное обслуживание кровли в будущем. При этом, важно отметить, что стоимость товаров из каталога приятно удивят. Например, цена за квадратный метр покрытия металлочерепицы начинается от 9 BYN.

Сделав выбор в пользу продукции «Руфсистемс», покупатель получает качественную и надежную крышу, которая при грамотном монтаже прослужит надежной защитой всего здания.

Утепляем дом для пожаробезопасности

Одним из самых необходимых, а поэтому востребованных материалов в строительстве является утеплитель. Он служит не только для сохранения тепла, но и для других целей:



предохранения стен зданий от перепадов температур;



предотвращение влажности и развития грибковых повреждений;



звукоизоляция;



поддержание комфортных условий в помещениях.



Следует использовать утеплители от проверенных производителей из Испании и Литвы. Сырье данных изготовителей отличается высокими экологическими характеристиками, энергосберегающими свойствами, а также использованием современных технологий в изготовлении. Производят из полимерных материалов или природных компонентов, так же, бывают утеплители смешанных видов.

Утеплитель позволяет снизить риск пожара в помещении, так как изготовлен из специального неорганического сырья, которое препятствует возгоранию, но не теряет других полезных характеристик.

Большой выбор утеплителей предлагает каталог компании Руфсистемс, где также можно найти кровельное покрытие из различных материалов и аксессуары к ним, мансардные окна, профнастилы и водосточные системы.

Данный ассортимент товаров представлен по доступным ценам. Так же покупатели смогут получить консультацию профессионалов при выборе позиций кровельного покрытия или других строительных элементов, которые будут соответствовать их требованиям и индивидуальным предпочтениям. Все это собрано на сайте компании ruf.by.