Президент Украины Петр Порошенко сообщил в воскресенье на странице в Facebook о начале процедуры получения Украинской православной церковью статуса автокефальной.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в воскресенье на странице в Facebook о начале процедуры получения Украинской православной церковью статуса автокефальной. По словам Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей I одобрил создание на Украине "единой поместной автокефальной церкви".В настоящее время на Украине окормляют паству Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.Священники УПЦ Московского патриархата не раз жаловались на притеснения и захват церквей.