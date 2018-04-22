Король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал сообщение, полное скорби. Судя по всему, артист тяжело переживает уход из жизни молодого коллеги.

Король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал сообщение, полное скорби. Судя по всему, артист тяжело переживает уход из жизни молодого коллеги.Исполнитель высказался о скоропостижное кончине диджея Тима Берлинга, который выступал под псевдонимом Avicii. Он посвятил артисту публикацию на своей странице в социальной сети Instagram.Похоже, Киркоров тяжело переживают утрату. "Уходят..... Молодые.... ЛУЧШИЕ... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)." – сокрушается он. Многочисленные подписчики звезды начали высказывать соболезнования в связи со смертью диджея."Сердце разорвано", – написал один из комментаторов. "Держись, Филипп! Это трагедия и для тебя, и для всего мира музыки!" – пытается утешить певца другой. В дискуссию с подписчиками Киркоров предпочел не вступать.Примечательно, что многие даже не знали о существовании такого диджея. "Ну и что что не все его знают? Он же не всем нравится... и не все слушают его музыку... я тоже понятия не имею кто он... ну может быть посмотрю в инете...", – пишет один из пользователей.Напомним, что диджей Avicii умер 20 апреля в Омане. Ему было всего 28 лет.По предварительным данным, его погубил панкреатит. Музыкант долгое время боролся с тяжелым заболеванием.